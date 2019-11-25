Стартует областная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы сможем больше»

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Мероприятие будет проходить в течение 3х дней, с 26 по 28 ноября. Участие в нем примут более 100 представителей организаций инвалидов губернии. Они будут состязаться по восьми направлениям, среди которых стрельба из пистолета, игра в "Дартс", настольные игры и т.д. Организатор спартакиады - Самарская областная организация Общероссийской общественной организации» Всероссийское общество инвалидов».В мероприятии примет участие член СГООИК «Ассоциация Десница» и СГОО ДИИД «Парус надежды», инвалид I группы Марина Абрамушкина. В 2000 году она получила травму позвоночника, с тех пор передвигается на инвалидной коляске. Но, не смотря на это, она активно занимается спортом, в 2009 году Марина закончила университет по специальности «психология» с красным дипломом и вошла в Золотой фонд университета, передает пресс-служба облправительства, передает пресс-служба облправительства.