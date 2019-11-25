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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Стартует областная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы сможем больше»

25 ноября 2019 18:42
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Неограниченные возможности сильных духом людей.
26 ноября в 16.00 в территории базы отдыха «Надежда» (Самарская обл., Красноярский район, пос. Жареный Бугор) стартует областная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы сможем больше».

Мероприятие будет проходить в течение 3х дней, с 26 по 28 ноября. Участие в нем примут более 100 представителей организаций инвалидов губернии. Они будут состязаться по восьми направлениям, среди которых стрельба из пистолета, игра в "Дартс", настольные игры и т.д. Организатор спартакиады - Самарская областная организация Общероссийской общественной организации» Всероссийское общество инвалидов».

В мероприятии примет участие член СГООИК «Ассоциация Десница» и СГОО ДИИД «Парус надежды», инвалид I группы Марина Абрамушкина. В 2000 году она получила травму позвоночника, с тех пор передвигается на инвалидной коляске. Но, не смотря на это, она активно занимается спортом, в 2009 году Марина закончила университет по специальности «психология» с красным дипломом и вошла в Золотой фонд университета, передает пресс-служба облправительства, передает пресс-служба облправительства. 
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