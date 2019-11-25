Самарские спортсмены выиграли награды всероссийских соревнований по чир спорту
25 ноября 2019 21:00
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Самарскую область представили 24 спортсмена и 4 тренера, показав следующие результаты:
2 место — Амосова/Барышева (чир-джаз-двойка, ю/ю) – КМС;
5 место – Зайцева/Соколова (чир-джаз-двойка, ю/ю) – 1 спортивный разряд;
3 место — Ваганесова/Горбунова/Дашкова/Кальмина (чирлидинг-стант, м/д) – 1 юн разряд;
2 место — Каюкова/Коноваленко (чир-фристайл-двойка, ю/ю) – КМС;
3 место — Волохова/Ложкина (чир-фристайл-двойка, ю/ю) – 1 спортивный разряд;
1 место – «Династия» (чир-джаз-группа, ю/ю);
1 место – «Династия» (чир-фристайл-группа, ю/ю).
В общекомандном зачете Самарская область заняла 3 место, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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