Сафаа Хади встретится с болельщиками перед матчем с "Оренбургом"

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Для зрителей подготовлена развлекательная программа.В честь Масленицы во всех точках питания можно будет приобрести блины.На стилобате 2 гейта (трибуна С) зрителей будет развлекать творческий коллектив.В 18:45 начнется фотосессия с новичком нашей команды, иракским игроком Сафой Хади. Она пройдет на стилобате между трибунами А и D.Также всех любителей футбола будет развлекать группа поддержки и kiss-камера, передает пресс-служба ФК "КС".