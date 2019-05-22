Президент РФС Александр Дюков: "Самара прекрасно справилась с проведением финала"

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На стадионе "Самара-Арена" прошел Олимп Кубок России по футболу. Игра московского «Локомотива» и екатеринбургского «Урала» завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды, которая в восьмой раз в истории завоевала трофей.«Самара прекрасно справилась с проведением финала. Я хотел бы поблагодарить руководство региона и губернатора @D_Azaroff за его помощь и поддержку, - отметил Президент РФС Александр Дюков.- Когда мы говорим о финале, это не только проведение матча и полные трибуны».«К финалу была подготовлена очень насыщенная интересная программа из разных мероприятий, активностей, которые, безусловно, понравились, как болельщикам, так и жителям. Самара сегодня в очередной раз подтвердила, что и в регионах мы можем проводить матчи сборной», - сказал Александр Дюков, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.