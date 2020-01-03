На УСЦ "Чайка" состоятся гонки на собачьих упряжках
3 января 2020 19:43
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Спортивное мероприятие "Рождественские горки" состоится 6-7 января на базе учебно-спортивного центра "Чайка".
6 января старт в 10.00,
7 января старт в 9.00.
Дистанции 5; 7,5 и 10 км.
После 13.00 трассы будут свободны, передает пресс-служба АУ СО УСЦ Чайка.
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