На "Металлурге" пройдет финальный турнир зоны "Приволжье"
21 августа 2019 15:40
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Наша команда под руководством Дмитрия Шукова проведет свои матчи:
25 августа, 12:00 "Крылья Советов" – "Акрон-СДЮШОР-12 Лада"
26 августа, 14:00 "Крылья Советов" – "Нижний Новгород"
28 августа, 10:00 "Зенит-Ижевск" – "Крылья Советов"
29 августа, 12:00 "Крылья Советов" – "Нефтехимик" (Нижнекамск)
31 августа, 14:00 ДЮСШ НН (Нижний Новгород) – "Крылья Советов"
Футбольный клуб "Крылья Советов" пригласил всех участников турнира на "Самара Арену" на матч 7 тура РПЛ "Крылья Советов" – "Спартак" (Москва), передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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