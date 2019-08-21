На "Металлурге" пройдет финальный турнир зоны "Приволжье"

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В Самаре на стадионе "Металлург" состоится финальный турнир Первенства России среди команд спортивных школ Всероссийских соревнование зоны "Приволжье". Футболисты 2002 года рождения проведут свои игры с 25 по 31 августа. За путевку в главный финал поборются шесть команд: "Крылья Советов", "Нижний Новгород", "Зенит-Ижевск", "Нефтехимик" (Нижнекамск), ДЮСШ НН (Нижний Новгород), "Акрон-СДЮШОР-12 Лада" (Тольятти).Наша команда под руководством Дмитрия Шукова проведет свои матчи:25 августа, 12:00 "Крылья Советов" – "Акрон-СДЮШОР-12 Лада"26 августа, 14:00 "Крылья Советов" – "Нижний Новгород"28 августа, 10:00 "Зенит-Ижевск" – "Крылья Советов"29 августа, 12:00 "Крылья Советов" – "Нефтехимик" (Нижнекамск)31 августа, 14:00 ДЮСШ НН (Нижний Новгород) – "Крылья Советов"Футбольный клуб "Крылья Советов" пригласил всех участников турнира на "Самара Арену" на матч 7 тура РПЛ "Крылья Советов" – "Спартак" (Москва), передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"