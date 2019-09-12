Кубковый матч "Крылья Советов" - "Торпедо" пройдет 25 сентября
12 сентября 2019 14:19
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Все матчи этой стадии назначены на 25 сентября.
Игра "Торпедо" – "Крылья Советов" начнется в 20:30.
Победитель поединка встретится с сильнейшим в паре "Балтика" (Калининград) – "Локомотив" (Москва), передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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