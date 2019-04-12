"Крылья" выйдут на матч с "Рубином" в специальных футболках, посвященных Дню Космонавтики
12 апреля 2019 18:27
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На нем представители команд обсудили вопросы, связанные с проведением поединка, а также представили игровую форму. Эту домашнюю встречу "Крылья" проведут в третьем комплекте формы – серебристых футболках и темно-синих шортах (свитер вратаря оранжевого цвета). Гости сыграют в белом комплекте формы (форма вратаря желтого цвета).
В честь международного Дня Космонавтики на стадионе запланировано проведение ряда акций, в том числе с участием команды – на матч игроки "Крыльев" выйдут в специальных футболках, а стартовый состав зачитает робот Дима из Самарского Политеха.
Организаторы ожидают на матче около 15 тысяч зрителей. Кассы стадиона "Самара Арена" работает с 15:00 около Gate 2.
Для комфортного доступа в Интернет в чаше стадиона "Самара Арена" будет работать бесплатный Wi-Fi, который предоставляет спонсор нашего клуба Букмекерская контора Parimatch. Авторизация в сети – по номеру телефона.
На мачте будут работать детские комнаты – они располагаются в скайбоксах S318 (трибуна А и S332 (трибуна С). Детские комнаты организованы для юных болельщиков возраста 3-10 лет, родители которых приобрели билеты или являются владельцами абонементов в зону гостеприимства (VIP А105-107, S- cкайбоксы и 4 этаж трибун А и С). Для того, чтобы ребенок мог провести время в детской комнате, родителям необходимо при себе иметь документ (паспорт, водительское удостоверение).
Матч "Крылья Советов" – "Рубин" начнется в 19:30 и будет показан в прямом эфире канала "МАТЧ ТВ" (комментаторы Дмитрий Шнякин и Дмитрий Петров). Также доступна трансляция на "Радио-Самара-Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов).
Информацию об организации движения транспорта можно посмотреть здесь, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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