Команда Самарской области заняла 2 место на Спартакиаде пенсионеров России

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В ней принимали участие около 700 участников из 76 регионов РФ и 7 зарубежных стран.Большинство участников в возрасте 60 – 69 лет, каждый шестой старше 70.Команда Самарской области заняла итоговое 2 место, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО