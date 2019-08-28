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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Команда Самарской области заняла 2 место на Спартакиаде пенсионеров России

28 августа 2019 19:35
137
Молодцы!
В Уфе состоялась VI Спартакиада пенсионеров России.

В ней принимали участие около 700 участников из 76 регионов РФ и 7 зарубежных стран.

Большинство участников в возрасте 60 – 69 лет, каждый шестой старше 70.

Команда Самарской области заняла итоговое 2 место, передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:    пресс-служба минспорта СО


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