Команда Самарской области получила Кубок президента федерации косики каратэ России

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Основу сборной команды Самарской области составили спортсмены из городов Тольятти, Жигулёвска, а также из посёлков Ставропольского района.На счёту самарской команды 65 медалей разного достоинства, из которых у тольяттинских ребят — 25 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых; у жигулёвских бойцов — 8 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая; и у представителей Ставропольского района — 1 серебряная и 3 бронзовых.В общем командном медальном зачёте Самарская область завоевала 1 место.— Из года в год улучшаем систему тренировок и подготовку наших спортсменов областной федерации. Тренерский состав постоянно творчески и конструктивно подходит к работе с молодыми каратистами, что несомненно, и подтвердилось в отличном результате! – рассказывает Виктор Никонов, президент федерации косики каратэ Самарской области и спортивного союза стилевого каратэ Самарской области, передает пресс-служба минспорта СО.