Александр Лифанов завоевал Олимпийскую лицензию
15 августа 2019 20:52
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Александр Лифанов в первом виде программы, плавании, стал 30-м. В фехтовании занял первое место и по сумме двух видов вышел на вторую позицию. В конкуре Лифанов выступил неудачно, из-за чего оказался 9-м. По итогам лазер-рана (бег и стрельба) Лифанов занял итоговое 9-ое место, получив лицензию для российской сборной на Олимпийские игры в Токио.
Итоговое решение о том, кто из российских пятиборцев выступит на Олимпийских Играх, будет принимать Федерация современного пятиборья России, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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