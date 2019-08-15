Александр Лифанов завоевал Олимпийскую лицензию

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Самарский пятиборецзавоевал для сборной РФ лицензию на выступление на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Это стало известно по итогам чемпионата Европы, прошедшем в Великобритании.Александр Лифанов в первом виде программы, плавании, стал 30-м. В фехтовании занял первое место и по сумме двух видов вышел на вторую позицию. В конкуре Лифанов выступил неудачно, из-за чего оказался 9-м. По итогам лазер-рана (бег и стрельба) Лифанов занял итоговое 9-ое место, получив лицензию для российской сборной на Олимпийские игры в Токио.Итоговое решение о том, кто из российских пятиборцев выступит на Олимпийских Играх, будет принимать Федерация современного пятиборья России, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО