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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Горнолыжную базу у «вертолетки» в Самаре попробуют реанимировать при помощи концессионеров

11 февраля 2020 10:27
112
Горнолыжную базу у «вертолетки» в Самаре попробуют реанимировать при помощи концессионеров
Сейчас она фактически уже не эксплуатируется. 

Власти Самары в этом году планируют заключить концессионное соглашение на реконструкцию горнолыжной базы «Чайка», которая была построена еще в 1974 году, но фактически уже не эксплуатируется. Объект включен в перечень, утвержденный 31 января мэром Самары Еленой Лапушкиной.

«В данном случае речь идет о горнолыжной базе „Чайка“, которая располагается в районе Вертолетной площадки», — уточнили «СО» ОНЛАЙН в министерстве спорта Самарской области. Сдаваемую в концессию базу не стоит путать с активно работающим учебно-спортивным центром «Чайка», который является областным учреждением.

В прошлом году департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары объявлял торги на маркетинговое исследование, результатом которого должна была стать концепция комплексного развития и функционального зонирования городской горнолыжки, а также бизнес-план инвестпроекта с эскизным решением по реконструкции ее здания. Целью этих работ было как раз создание условий для привлечения концессионера.

Фото pixabay.com


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