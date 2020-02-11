Горнолыжную базу у «вертолетки» в Самаре попробуют реанимировать при помощи концессионеров
11 февраля 2020 10:27
112
Власти Самары в этом году планируют заключить концессионное соглашение на реконструкцию горнолыжной базы «Чайка», которая была построена еще в 1974 году, но фактически уже не эксплуатируется. Объект включен в перечень, утвержденный 31 января мэром Самары Еленой Лапушкиной.
«В данном случае речь идет о горнолыжной базе „Чайка“, которая располагается в районе Вертолетной площадки», — уточнили «СО» ОНЛАЙН в министерстве спорта Самарской области. Сдаваемую в концессию базу не стоит путать с активно работающим учебно-спортивным центром «Чайка», который является областным учреждением.
В прошлом году департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары объявлял торги на маркетинговое исследование, результатом которого должна была стать концепция комплексного развития и функционального зонирования городской горнолыжки, а также бизнес-план инвестпроекта с эскизным решением по реконструкции ее здания. Целью этих работ было как раз создание условий для привлечения концессионера.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1929
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1718
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1997
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9014
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9328
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9171
Спорт в регионе
11 февраля 2020 10:27
Горнолыжную базу у «вертолетки» в Самаре попробуют реанимировать при помощи концессионеров Сейчас она фактически уже не эксплуатируется. Спорт в регионе
112
10 февраля 2020 22:11
По окончании второго зимнего сбора Миодраг Божович ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
708
10 февраля 2020 22:08
Наша команда проведет по две игры в день разными составами. Спорт в регионе
311
10 февраля 2020 21:58
В Будапеште (Венгрия) состоялось первенство Европы по каратэ WKF. Спорт в регионе
253
10 февраля 2020 15:26
Это вывело нашу команду в 1\4 финала. Спорт в регионе
320
10 февраля 2020 14:25
Молодежный состав "Крыльев" завершил игровую программу самарского сбора. Спорт в регионе
251
10 февраля 2020 13:11
Сегодня стартовал третий этап. Спорт в регионе
208
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
624
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2500
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
964
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2036
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1563
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1155
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
386
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1165
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1657
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1669
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1990
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3112
Мероприятия