Андрей Харин: "Сегодня хоккем в регионе занимается более 12 тысяч человек"

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Первый заместитель министра спорта Самарской области о развитии детского хоккея в СО на матче-открытии областного этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба» в Чапаевске.: "Сегодня хоккем в регионе занимается более 12 тысяч человек. Росту популярности этого вида спорта способствует появление новых ледовых катков и спортплощадок, которые у нас ежегодно строятся на средства областного бюджета"27 декабря в Чапаевске состоялся матч-открытие областного этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба». С 2014 года они находятся под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО. С 2012 года количество команд – участников турнира увеличилось в 4 раза!