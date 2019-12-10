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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

За Олимпиаду под нейтральным флагом только 37% россиян

10 декабря 2019 12:14
96
За Олимпиаду под нейтральным флагом только 37% россиян
42% россиян считают, что нашим спортсменам не следует выступать в Токио под нейтральным флагом.

В социологическом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

42% граждан против выступления спортсменов в Токио под нейтральным флагом. «Если их подготовка оплачивается за счет бюджета, то выступать под нейтральным флагом — это предательство», — комментируют россияне. 37% считают подобный вариант допустимым: «Человек всю жизнь работал для этого, тренировался сутки напролет, кости ломал, мышцы рвал, несправедливо лишать спортсменов возможности участия в ОИ 2020». 21% затруднился с ответом.

Больше всего тех, кто противится подобному повороту событий, — среди россиян старше 35 лет (45%): «Уже ездили за обещания все вернуть. Белый флаг — сдаемся...»

Вновь вспыхнувший допинговый скандал показал, что дисквалификация России — это надолго. Вероятно поэтому сегодня число противников выступления наших спортсменов под нейтральным флагом чуть меньше, чем было перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане: тогда подобное решение осуждал практически каждый второй (49%).
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