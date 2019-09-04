В Самаре состоялось первенство Управления Росгвардии по самбо и боевому самбо

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В Самаре завершился Чемпионат по самбо и боевому самбо Управления Росгвардии по Самарской области. Организаторы посвятили его проведение памятной дате - Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Состязания проходили на территории спортивного комплекса "Динамо". В турнире приняли участие четыре команды специальных подразделений и команда вневедомственной охраны. Всего на ковер вышло 37 спортсменов. Поединки проводились в семи весовых категориях.Несмотря на то, что участники соревнований являются коллегами и друзьями, ни одну из схваток нельзя было назвать "проходной". Спортсмены показали крайне зрелищную технику, демонстрируя на ковре настоящий каскад бросков, захватов и удержаний.В упорной борьбе лучшей стала команда ОМОН (на транспорте). На втором месте спортсмены ОМОН (г. Тольятти). Замкнула тройку сильнейших сборная самбистов СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области.- Состязания прошли на достаточно высоком уровне, - отметил начальник физической подготовки и спорта Михаил Баев. - Это касается и организации, и личной дисциплины участвовавших спортсменов. На состязаниях мы выявили сильнейших бойцов, которые будут представлять наш регион на Чемпионате Приволжского округа по самбо и боевому самбо. И сейчас самое пристальное внимание мы намерены уделить основательной подготовке тех, кто примет участие в этих, весьма и весьма престижных, состязаниях.