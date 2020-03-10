Я нашел ошибку
Главные новости: 
Госдума прервала рассмотрение пакета поправок после того, как Терешкова предложила исправить Основной закон так, чтобы Путин снова смог переизбраться на пост президента.
Володин решил обсудить с Путиным идею обнуления президентских сроков
В Тольятти и Сызрани состоялись награждения победителей акции «В Новый год – без долгов!»
«ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей акции «В Новый год – без долгов!»
Ученые из МГУ совместно с коллегами из Германии и Швейцарии обнаружили в митохондриях животных клеток специальный механизм, препятствующий старению.
Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
Глава думской фракции Неверов отметил, что нужно обсудить эту инициативу с президентом.
В «ЕР» поддержат поправку, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, о снятии ограничения на количество президентских сроков
В рамках мероприятия сотрудники налоговых органов разъяснят вопросы необходимости декларирования полученного ими дохода и уплаты с него налога.
Налоговая служба проведет Дни открытых дверей
К 1 марта в конкурсную комиссию поступила 191 заявка на поддержку инициатив населения, что в 2,9 раз больше, чем на аналогичном этапе конкурса в прошлом году.
Губернаторский проект «СОдействие»: завершился второй этап конкурс общественных проектов
Волонтеры Самарского Дома молодежи присоединились ко Всероссийской акции «Вам, любимые!».
Самарские волонтеры поздравили женщин-ветеранов с 8 Марта
После прохождения безобидного опроса клиенту присылают одноразовую ссылку, ведущую на сайт злоумышленника.
Черный и не пушистый: появилась новая схема обмана «Белый кролик»
сегодня  Вторник, 10 марта, 16:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +6 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/03:
USD 67.52
67.52
EUR 75.84
75.84
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию "Самарочка"

10 марта 2020 13:32
98
В Самаре состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию Самарочка
У хозяек льда 3 медали.

Алиса Мехедова - бронза в одиночном катании, (девушки, кандидаты в мастера спорта).
В синхронном катании команда "Жемчужина" - золото,
команда "Айс Дрим" - бронза.
Об этом сообщает Минспорта региона.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
2035
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1816
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2106
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9083
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9398
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9256
Весь список
Спорт в регионе
10 марта 2020  13:32
В Самаре состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию Самарочка
В Самаре состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию "Самарочка"
У хозяек льда 3 медали. Спорт в регионе
98
8 марта 2020  19:16
Сегодня на территории учебно-спортивного центра «Чайка» прошли гонки второго дня соревнований на призы газеты "Волжская коммуна".
Более 800 лыжников приняли участие в 79-х соревнованиях на призы газеты «Волжская коммуна»
Сегодня на территории учебно-спортивного центра «Чайка» прошли гонки второго дня соревнований на призы газеты "Волжская коммуна".  Спорт в регионе
624
8 марта 2020  18:36
Главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович прокомментировал победу над казанским "Рубином".
Миодраг Божович: Самое важное для нас было забрать три очка
Главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович прокомментировал победу над казанским "Рубином".  Спорт в регионе
1211
8 марта 2020  17:01
В первом тайме главный арбитр матча Владимир Москалев дважды прибегал к помощи видео-ассистента.
Важная победа в Казани: "Крылья Советов" - "Рубин" - 1:0
В первом тайме главный арбитр матча Владимир Москалев дважды прибегал к помощи видео-ассистента.  Спорт в регионе
1014
8 марта 2020  12:11
Крылья Советов оштрафованы на 40 тысяч рублей за неподобающее поведение
«Крылья Советов» оштрафованы на 40 тысяч рублей за неподобающее поведение
Помимо этого под штрафные санкции попал легионер самарского клуба. Спорт в регионе
725
7 марта 2020  23:31
Турнир должен был пройти в этом году.
Чемпионат мира по хоккею среди женщин в Канаде отменили из-за коронавируса
Турнир должен был пройти в этом году. Спорт в регионе
760
7 марта 2020  16:27
Голы: Соколов, Шолох (
Молодежка "Крыльев" обыграла в гостях "Рубин" - 3:1
Голы: Соколов, Шолох ("Рубин"-м), Трубин, Молчанов.  Спорт в регионе
740
Весь список

Видео
8 марта 2020  12:38
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
 Видео глава региона разместил в своем инстаграме.
Социум
865
7 марта 2020  09:53
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова.
Социум
496
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
839
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
1121
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
3132
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1430
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
839
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
556
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
867
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
885
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1495
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1990
Весь список

Мероприятия
Налоговая служба проведет Дни открытых дверей
Самарские волонтеры поздравили женщин-ветеранов с 8 Марта
В Самаре отметят присоединение Крыма к России
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные