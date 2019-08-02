Сегодня сыграют молодежные команды "Крыльев Советов" и "Локомотива"
2 августа 2019 10:36
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В пятницу, 2 августа состоится 4 тур молодёжного Первенства России U-19
"Крылья Советов-м" - "Локомотив-м"
Начало в 13:00, второе поле стадиона "Металлург". Вход свободный.
Прямая трансляция на "Крылья Советов-ТВ".
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