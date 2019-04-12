«Единая Россия» проведет летом всероссийский фестиваль дворового футбола
12 апреля 2019 10:04
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«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Детский спорт» проведет летом всероссийский фестиваль дворового футбола. Торжественная церемония открытия турнира и официальный старт отборочных соревнований на муниципальном и региональном уровнях состоится 18 мая – во всероссийский день футбола. Финальный этап всероссийского фестиваля дворового футбола пройдет в Санкт-Петербурге в последние дни августа. Об этом сообщила координатор партийного проекта «Детский спорт», депутат Государственной Думы Ирина Роднина.
«В прошлом году Россия принимала Чемпионат мира по футболу, и после него осталось богатое наследие в виде спортивной инфраструктуры, возросшего интереса к футболу и активной базы болельщиков. Поэтому мы решили запустить новое направление партийного проекта «Детский спорт» - «Дворовый футбол». В его рамках 18 мая будет дан официальный старт отборочных соревнований всероссийского фестиваля дворового футбола на муниципальном и региональном уровнях», – заявила Роднина.
Направление «Дворовый футбол» будет реализовываться в три этапа: муниципальный этап – регулярные соревнования на муниципальном уровне с конца мая по конец августа, региональный этап – турниры с участием победителей муниципальных этапов в первой половине августа; и финальный этап всероссийского фестиваля дворового футбола пройдет в Санкт-Петербурге в последние дни августа.
По словам Родниной, в некоторых субъектах РФ уже проводятся различные соревнования по дворовому футболу, но они не имеют единых правил проведения. «Поэтому основной целью направления «Дворовый футбол» станет организация досуга детей на каникулах и создание единой системы соревнований среди дворовых команд. Она объединит муниципальные и региональные турниры, которые в большом количестве проходят в регионах, но не включены в календарные планы Министерства спорта России и Российского футбольного союза», – объяснила координатор партпроекта.
«11 лет назад состоялись первые соревнования в рамках проекта «Лето с футбольным мячом» среди дворовых команд в Самарской области. Отрадно, что после проведения в августе прошлого года финала турнира в рамках «Фестиваля дворового спорта» в Самаре родилась идея транслировать, в большей степени наш опыт на всю страну. В нашем регионе уже идет подготовка к летнему турниру, а сам факт того, что победители смогут сразиться на всероссийском уровне с ребятами из других городов привлечет в соревнования еще больше ребят»,- отметила Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Самарской губернской думы, Екатерина Кузьмичева.
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