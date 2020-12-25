Микрокредитную компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей

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В Новокуйбышевске микрокредитная компания отправляла заемщице многочисленные смс-сообщения без указания обратного номера и наименования кредитора. Теперь за ненадлежащее оформленные сообщений компания заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.

В Управление ФССП России по Самарской области поступило обращение от гражданки. Женщина обратилась с заявлением о проведении проверки по факту многочисленных смс-сообщений, поступающих на ее номер телефона, с требованиями вернуть просроченную задолженность. В одних сообщениях не указывалось наименование кредитора, в других отсутствовали наименование кредитора и контактный телефон, в-третьих, отсутствовали наименование кредитора, а номер контактного телефона был заменен альфанумерическими символами, что нарушает требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Таким образом, информация о кредиторе была скрыта, а должница лишена возможности обратной связи для погашения долга.

В результате проведенной проверки и принятых мер должностными лицами отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, выявлена микрокредитная компания, направлявшая смс-сообщения гражданке. Работниками Управления установлен факт нарушения организацией законодательства. В отношении компании составлен протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа — 20 тысяч рублей.

Столкнувшись с проблемой взаимодействия с «коллекторами» и микрофинансовыми организациями, жители региона всегда могут обратиться в Управление ФССП России по Самарской области. Жалобу можно направить почтовой связью по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 17 или с помощью Интернет-приемной на сайте УФССП России по Самарской области (www.r63.fssp.gov.ru). Также обратиться в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности по т. 8 (846) 266-62-35.