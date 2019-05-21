Власти назвали причину остановки трех поездов в тоннеле московского метро
21 мая 2019 23:38
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Представитель экстренных служб столицы сообщил «РИА Новости», что из двух поездов, застрявших в метро, вывели на улицу более 1,2 тыс. человек. Все они были эвакуированы с помощью дополнительных поездов, прибывших к месту ЧП.
«Сейчас переводим пассажиров третьего поезда в состав, который доставит их до станции. Это последний поезд, оставшийся в тоннеле», — говорится в сообщении московского метро в Twitter по данным на 21:17.
В 21:51 московское метро сообщило о завершении эвакуации пассажиров третьего застрявшего в тоннеле поезда. Там добавили, что за медицинской помощью никто не обращался. «Все пассажиры из остановленных в тоннеле поездов вывезены на станцию. Службы метрополитена продолжают работу по восстановлению движения на участке линии», — сказано в сообщении.
Об инциденте в московском метро стало известно около 19:30 мск. Изначально сообщалось о приостановке движения поездов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях. Позднее стало известно, что в тоннеле застряли три поезда.
Одна из пассажирок, оказавшаяся в одном из застрявших поездов, рассказала РБК подробности случившегося. «Я села на станции «Савеловская» примерно в 18:30, нас довезли до станции «Раменки» и встали. Машиниста пассажиры вызывали много раз, но он не отвечал, а когда ответил, сказал, что он ничего не знает: «Как скажут, мы поедем». После этого мы стояли еще 40 минут. В итоге нам сказали, что в сторону «Рассказовки» также не ходят поезда. Когда мы вышли [на поверхность], не было ни одного бесплатного автобуса, люди набивались в платные. Московское метро не ответило нигде из социальных сетей и по горячей линии тоже», — сообщила пассажирка.
Фото: Твиттер
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