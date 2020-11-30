В Самаре из-за неисправной вытяжки грудной младенец отравился угарным газом

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Около 6 утра в понедельник, 30 ноября, оперативным службам Самары поступило сообщение об отравлении угарным газом младенца.

Причиной стала неисправность вытяжной системы. Происшествие случилось в Октябрьском районе областной столицы на ул. Ново-Садовая. В результате происшествия в детскую больницу №1 им. был доставлен мальчик 2020 года рождения.

Подобный инцидент произошел на прошлой неделе во вторник, 24 ноября, в Тольятти. Тогда от отравления газом погиб семилетний ребенок, сообщает ГТРК Самара.

Для предотвращения происшествий Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о правилах безопасности при использовании газа в бытовых условиях:

не оставлять включенными газовые горелки без присмотра;

следить, чтобы жидкость на плите не заливала пламя горелки;

заметив потухшую горелку, не зажигать её снова — это чревато взрывом. В таком случае нужно перекрыть кран подачи газа, открыть настежь окна и проветрить помещение;

если вы почувствовали запах газа, ни в коем случае не зажигайте спичку, не включайте свет и другие электроприборы до момента полного устранения газовой утечки и проветривания комнаты.