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В 2 раза увеличился спрос на изготовление куличей в России

5 мая 2024 11:40
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В 2 раза увеличился спрос на изготовление куличей в России

     Накануне праздника Пасхи аналитики Авито Услуг выяснили, как изменился рынок услуг по производству куличей, творожной пасхи и украшенных яиц за год.

В целом спрос россиян на производство пасхальных яств изменился на треть (+32%). Чаще всего заказывают украшение яиц: спрос на эту услугу вырос в 2,5 раза. Куличи начали заказывать почти в два раза чаще.

Куличи популярны во всей стране

Куличи начали чаще заказывать по всей России. Так, в Новосибирске спрос на изготовление куличей вырос почти в 9 раз. На Ставрополье популярность этой услуги выросла почти в 7 раз, а в Казани – почти в 5 раз. Красноярцы и омичи заказывают куличи в 4 раза чаще по сравнению с прошлым годом.

 

Творожная пасха

Творожная пасха - это христианское обрядовое блюдо из сладкого творога. Она имеет форму усеченной пирамиды и обозначает собой гроб Господень. Для того чтобы приготовить творожную пасху издавна использовали особые разборные формы – пасочницы, которые умельцы-кустари вырезали из липы. Творожную пасху легко приготовить дома, но некоторые пользователи заказывают её на платформе Авито Услуги. Чаще всего её заказывают в Сочи, в Уфе и Калининграде.

 

Украшенные яйца теперь можно купить

В последнее время набирает популярность новая услуга по украшению пасхальных яиц. Мастера предлагают как просто раскрасить куриные яйца, так и изготовить шоколадные и декоративные яйца, которые будут отличным подарком. По всей России спрос вырос в 2,5 раза, а самый большой скачок интереса произошел в Челябинске — там он составил +500%.

 

Фото: pxhere.com

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