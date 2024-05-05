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В Самаре мужчина разгромил пекарню на Ленинградской

5 мая 2024 11:59
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в Самаре мужчина разгромил пекарню на Ленинградской

В Самаре прохожий разнес мини-пекарню Trdelniki. Инцидент произошел на Ленинградской. О случившемся 63.RU рассказал владелец торговой точки Александр Добровидов. 

— 4 мая около 05:00 мне позвонила бывшая сотрудница и сказала, что у нас в пекарне находится какой-то человек. Его заметила мама девушки, которая в этот момент гуляла с собакой неподалеку. Мы посмотрели по камерам. И увидели, что мужчина в буквальном смысле крушит пекарню: выдрал и выкинул на улицу кофемашину, сломал кассу, морозилку, холодильный ларь, подсветку павильона. Мы позвонили в полицию и сами отправились к пекарне, — отметил Александр.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, мужчину, устроившего погром, задержали по горячим следам, он находился в состоянии опьянения и свой поступок объяснил хулиганскими намерениями.

Владелец пекарни подчеркнул, что, судя по камерам, мужчина был по-боевому настроен не только к этой торговой точке.

— Он шел по Ленинградской и, видимо, крушил всё, что видел: где-то сломал ручку, где-то снес уличный столик, но пекарне досталось больше всего. Сумма ущерба, по нашим подсчетам, составила более 600 тысяч рублей. Часть оборудования восстановить вообще невозможно, оно разнесено буквально на куски, — отметил Александр.

Фото: Александр Добровидов

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