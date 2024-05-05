В пасхальную ночь трассу М-5 в Самарской области залило подсолнечным маслом

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В ночь на воскресенье, 5 мая, в Самарской области произошло серьезное ДТП. На 1158-м километре М-5 «Урал» опрокинулся грузовик с растительным маслом. С места аварии водителя увезли на скорой.

Водителем фуры-перевертыша занимаются врачи, пишет 63.ру.

— Сообщение об аварии в Исаклинском районе поступило к нам в 04:14. Провели аварийно-спасательные работы. Смыли масло с асфальта, — сообщили в областном Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Источник фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС