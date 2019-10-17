В Приволжском районе мужчина хранил дома порох в банке

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Как пояснил полицейским подозреваемый, порох он нашел в августе 2018 года в доме своего умершего родственника, забрал и хранил у себя до настоящего времени.Полицейские изъяли порох и направили его на исследование. В ходе проведенной экспертизы было получено заключение о том, что изъятый бездымный порох является взрывчатым веществом метательного действия, который используется для снаряжения патронов охотничьих ружей.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской област