В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь

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"(Женщина) в реанимации отделения сочетанной травмы. Состояние тяжёлое. Не удалось сохранить левую руку в связи с повреждением сосудистого пучка, она ампутирована на уровне верхней средней трети плеча", - сказала Давыскиба.Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы. Следственным комитетом Амурской области была начата проверка по факту условий содержания животного на базе.