В Похвистнево водителя, сбившего собаку и скрывшегося с места ДТП, лишили прав на год

118

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место ДТП, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер наружного наблюдения. Ориентировки с описанием примет разыскиваемого автомобиля были доведены до всех экипажей наружных служб полиции.В ходе патрулирования улиц автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым, был замечен экипажем ДПС на улице Революционная города Похвистнево. Сотрудники полиции задержали мужчину, управлявшего автомобилем и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса местный житель 1976 года рождения признался, что он случайно совершил наезд на собаку, после чего уехал с места ДТП.В отношении правонарушителя составлен административный протокол за правонарушение по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Похвистневский районный суд, рассмотрев материалы собранные сотрудниками полиции, вынес постановление о лишении водителя права управления транспортным средством на 12 месяцев.Профессиональное исполнение служебных обязанностей не оставило заявительницу равнодушной. В благодарственном письме на имя начальника ГУ МВД России по Самарской области она выразила признательность и.о. инспектора по пропаганде БДД младшему лейтенанту полиции Равилю Нуриеву и инспектору ИАЗ капитану полиции Александру Манякову: "за грамотный и оперативный подход к делу, корректное, вежливое отношение и настоящий профессионализм".Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» напоминают: «Оставление водителем места ДТП, участником которого он стал, влечет наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток", передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.