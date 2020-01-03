В Казани влетевший в окно фейерверк сжёг квартиру пенсионерки. Видео
3 января 2020 15:33
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Инцидент произошёл в среду, 1 января, во дворе жилых многоэтажек по улице Адоратского. Кто-то из гулявших запустил салют на детской площадке, залпом разбило окно в одной из квартир на шестом этаже, и фейерверк взорвался уже внутри. В результате произошёл пожар.
Спальня сразу наполнилась густым дымом, от фейерверка вспыхнул диван. Соседи позвонили пожарным и пришли на помощь пенсионерке, которая чудом выжила благодаря тому, что находилась в другой комнате. Пожилой женщине помогли выйти из квартиры, а сами соседи тем временем принялись тушить огонь самостоятельно. Однако через несколько минут на месте происшествия уже была бригада пожарных, которые полностью ликвидировали возгорание.
Пострадавшая пенсионерка временно живёт у своей племянницы, однако приезжает в сгоревшую квартиру, чтобы разобрать последствия пожара.
— 1 и 2 января ездили туда, расчищали. Там только убирать, убирать и убирать. Квартира пострадала сильно, всё сгорело. Пострадал и зал, и ванная, и туалет, и кухня, прихожая, спальня. При этом никто не сознаётся (в содеянном. — Прим. Лайфа). Девчонки и парни рассказали, что он (виновник происшествия. — Прим. Лайфа) отказывается сознаваться, — рассказала пожилая женщина.
Пострадавшая добавила, что уже написала заявление участковому. Сейчас правоохранители проводят проверку. С места происшествия был изъят фрагмент металлического цилиндра салюта с недогоревшим порохом внутри.
Фото: соцсети
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