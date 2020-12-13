Спасательные работы: поступил сигнал о возгорании в штольнях

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13 декабря, в 03:17, оперативному дежурному поступил сигнал о возгорании в штольнях. К месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области в количестве 11 спасателей.

Прибыв на место, спасатели установили, что из входа в штольни идет густой дым. Наблюдается плотное задымление.

По записям в журнале, где отмечаются посетители штолен, удалось установить, что в системе находятся не менее пяти человек.

Спасатели горно-спасательного подразделения проложили провод и сделали замеры вредный примесей в воздухе.

Концентрация угарных газов была выше нормы в 23 раза.

Удалось установить, что в галереи лагерь «Альтернатива» находятся люди. Звено из трех спасателей отправилось в задымленную часть системы в направлении лагеря «Альтернатива».

Первый заход поисковиков результатов не дал. В баллонах закончился воздух.

В следующий заход отправились три спасателя от ПСО СО, пять человек горно-спасательного отряда. С собой спасатели несли шесть комплектов дыхательных аппаратов. В этот раз поисковикам удалось добраться до намеченной цели. В лагере находилось девять человек туристов. Они расположились на ночлег и спали. Спасатели объяснили ситуацию, помогли собрать вещи и объяснили, как пользоваться воздушными аппаратами для дыхания.

Первая партия туристов из шести человек в сопровождении спасателей отправилась к выходу на поверхность. Все 9 человек туристов были благополучно доставлена на поверхность.

Всего поисковые группы спасателей для проведения поисково-спасательных работ заходили в систему 5 раз.

По состоянию на 12.20 не зарегистрированных туристов в системе Сокских штольн обнаружено не было. Поисково-спасательные работы были окончены. Все работы проводились во взаимодействии с сотрудниками МЧС и МВД, передает пресс-служба ПСС Самарской области.

Фото: пресс-служба ПСС Самарской области