Ночью под Сызранью фура замяла Приору

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Водитель малолитражки не удостоверился в безопасности маневра и начал разворот с обочины.В попутном направлении двигался водитель фуры.Удар пришёлся в левую дверь, водитель Лады Приоры от полученных травм скончался на месте происшествия.В 23:50 для деблокирования тела погибшего на место ДТП выехали спасатели ПСО Сызрани.С помощью гидроинструмента тело погибшего извлекли из салона автомобиля.В 01:40 аварийно-спасательные работы на месте были завершены, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области