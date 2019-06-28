Камера наблюдения сняла, как подросток поймал 2-летнюю девочку, выпавшую из окна

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Оказалось, что девочка осталась без присмотра, когда мама готовила на кухне. К счастью, Феузи вовремя её заметил — и малышка не получила никаких травм. Счастливые родители отблагодарили своего героя, вручив ему 200 турецких лир."Я проходил мимо, когда увидел девочку, свисающую из окна. Я подошёл к ней поближе и, когда она упала, обнял", - рассказал Феузи Забаат