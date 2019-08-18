Горение мазутного озера в Кировском районе Самары ликвидировано

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Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу вызова - Пожар 1-БИС.В 13:50 по прибытию к месту пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение мазутного озера.Площадь пожара составила 400 квадратных метров.Возгорание ликвидировано в 15:35.Для ликвидации пожара привлечено 28 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека, 6 единиц техники.Погибших и пострадавших нет, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС