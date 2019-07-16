Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком

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— Еду я сегодня на эфир [вернее — я сплю на заднем сиденье, меня везёт водитель; на часах — 3 ч 50 мин утра]. И вдруг прямо над головой сильный скрежет — в нас въехал грузовик! Все живы, просто испуг, — пишет Стриженова у себя в соцсетях.Она призвала ценить каждый день, ведь никогда не знаешь, что "ждёт впереди".В комментариях пользователи Instagram отмечают, что "слава богу, что всё обошлось", и призывают Стриженову быть осторожнее.Фото: соцсети