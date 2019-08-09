Для ликвидации последствий ДТП на Кряжском шоссе потребовалась помощь спасателей

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В результате столкновения пострадало 5 человек из них трое погибших.Для деблокирования погибшего водителя из автомобиля ВАЗ на место происшествия были направлены спасатели техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области.Совместно со спасателями Поисково-спасательного отряда Самары, дежурная смена спасателей ПСО СО с помощью гидроинструмента извлекли тело мужчины из салона автомобиля и передали сотрудникам полиции для дальнейшего следствия.На месте ДТП работали спасатели Поисково-спасательной службы СО, спасатели Поисково-спасательного отряда Самары, сотрудники МВД, МЧС и скорой медицинской помощи, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области