В Самаре директор ООО подозревается в сокрытии денежных средств

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По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, заведомо зная об имеющейся задолженности перед ИФНС России, направил распорядительные письма в адрес другого ООО о перечислении денежных средств в адрес контрагентов ООО «Спец-Альянс», в результате чего сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производится принудительное взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму не менее 20 миллионов рублей.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.