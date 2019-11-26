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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Безенчукском районе рыбак провалился под лёд и погиб

26 ноября 2019 13:54
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В Безенчукском районе рыбак провалился под лёд и погиб
Тело погибшего обнаружили на глубине 4 метра.

В Безенчукском районе в с. Александровка в одном из затонов реки Волга очевидцы обнаружили вмерзшие в ещё неокрепший лёд рыбацкие сапоги. На берегу стоял открытый автомобиль с рыбацкими снастями.

Полицейские обратились в Поисково-спасательную службу Самарской области, чтобы обследовать акваторию на предмет обнаружения тела предположительно утонувшего рыбака.

В 11:05 водолазный отдяд Поисково-спасательной службы Самарской области отправились к месту происшествия.

Тело погибшего обнаружили на глубине 4 метра в 300 метрах от берега. В 15:25 спасатели извлекли тело утонувшего мужчины 1966 года рождения из воды и передали сотрудникам полиции, сообщает ПСС по Самарской области.
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