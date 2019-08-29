За долг свыше 170 тысяч рублей у сызранки арестовали Audi A3.

98

Женщина задолжала более 170 тысяч рублей в пользу бывшего супруга. На приеме у судебного пристава-исполнителя должница заявила, что оплачивать долг не намерена, так как не согласна с решением суда о разделе имущества. При этом в областном суде данное решение она не обжаловала.В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и в кредитные организации. Согласно полученным ответам удалось установить, что гражданка владеет автомобилем Audi A3. В отношении транспортного средства было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия, которое ограничило должницу в праве распоряжаться своим автомобилем.Несмотря на предупреждения, гражданка Ю. задолженность не погасила. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 12 тысяч рублей, о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, и о наложении ограничения в праве выезда из Российской Федерации. Также в рамках исполнительного производства было арестовано имущество должницы, а именно – автомобиль Audi A3.Только после применения мер принудительного характера гражданка Ю. оплатила долг и исполнительный сбор в полном объеме.