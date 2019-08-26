Жительница Сызрани сообщила полиции, что отрежет голову мужу
26 августа 2019 13:01
7
Жительница Сызрани сделала шокирующее заявление, позвонив в дежурную часть полиции, об этом сообщает КТВ-ЛУЧ.
Женщина заявила дежурному, что уже сейчас она отрежет голову своему мужу. Стражи порядка немедленно направили на место ЧП группу быстрого реагирования.
Однако, стражи порядка были крайне удивлены тому, что у женщины никогда не было мужа.
По какой причине женщина сделал такой звонок не ясно. Однако за ложный вызов женщину оштрафовали на 1000 рублей.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
24 августа 2019 22:46
Астронавт Энн Макклейн получила доступ к банковскому счёту своей бывшей супруги, находясь на МКС. Закон
447
22 августа 2019 14:23
39-летняя жительница Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием граждан получила от них денежные средства на сумму свыше 1 000 000 рублей Закон
352
22 августа 2019 13:23
Индивидуального предпринимателя оштрафовали. Закон
261
21 августа 2019 19:37
Патологоанатомы из России обнаружили на теле мужчины следы от электрошокера, о чём забыли упомянуть турецкие коллеги. Закон
386
21 августа 2019 14:11
Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек теперь закроют. Закон
375
20 августа 2019 20:52
Бывшему главе государства предъявлены обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Закон
317
19 августа 2019 21:04
В ходе спецоперации из частной клиники освободили 15 пациентов, которых там незаконно удерживали. Закон
368
Происшествия
26 августа 2019 13:05
Очевидцы вызвали спасателей и работников ветеринарной службы. Происшествия
4
26 августа 2019 13:01
При этом никакого мужа у звонившей не было. Происшествия
6
26 августа 2019 12:38
В аварию попали грузовик и легковушка. Происшествия
27
Криминал
26 августа 2019 12:20
Ему грозит лишения свободы на срок до 6 лет. Криминал
35
26 августа 2019 11:53
Ранее он был судим за разбой. Криминал
65
25 августа 2019 10:36
Мужчина объяснил свой поступок тем, что это был единственный способ легкого заработка. Криминал
323
Видео
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
292
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
252
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
503
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1238
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
618
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
713
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2001
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
328
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
628
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
436
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
593
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
951
Мероприятия