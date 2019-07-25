Житель Жигулевска хранил дома в банке порох

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В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска О МВД России по г. Жигулевску установили, что 43-летний местный житель причастен к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ.В ходе осмотра жилища подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли смесь пороха, который он хранил в шкафу. В ходе проведенного исследования было установлено, что изъятый порох является смесью бездымного и дымного пороха промышленного изготовления, который используется в военном деле для снаряжения патронов охотничьих ружей, общей массой 159 грамм. Мужчина пояснил правоохранителям, что несколько лет назад нашел патроны, высыпал из них порох и хранил его в банке.По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.