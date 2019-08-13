Житель Октябрьска сетью незаконно ловил рыбу

142

Сотрудниками Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявлен 42-летний житель г. Октябрьска, который осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Волги.Полицейские задержали мужчину в районе села Печерское Сызранского района Самарской области. В моторной лодке у него было обнаружено около 100 рыб различных пород, которые он добыл запрещенным орудием лова, а именно сетью. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценен на сумму более 30 тысяч рублей.Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы сроком до 2 лет.Фото: pixabay.com