В центре Сызрани провалился асфальт
31 мая 2019 12:05
83
Со слов очевидцев, новый провал образовался на проезжей части, где пересекаются улицы Комсомольская и Дзержинского. Пока он имеет небольшие размеры, но все же местные жители опасаются его дальнейшего расширения. Дыру заметили несколько дней назад. Пока на месте провала появилась лишь необычная конструкция, которая, видимо, служит для его ограждения: несколько палок и оранжевая тряпка.
Местные жители призывают в сети водителей и пешеходов быть внимательнее , находясь рядом с этим участком дороги, пишет КТВ-Луч.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 мая 2019 21:37
Об аресте ходатайствовало следствие, его поддержала прокуратура. Закон
280
28 мая 2019 22:48
Посольство РФ уже потребовало немедленно освободить гражданина России. Закон
260
28 мая 2019 19:45
Они занимались подводной охотой на Волге в нерестовый период. Закон
311
28 мая 2019 16:53
И предотвратили ущерб правообладателю товарного знака «Guссi» на 5 миллионов рублей. Закон
384
27 мая 2019 20:36
С началом каждого нового этапа в уголовном процессе все более явственными становятся предпосылки, что виновные в хищениях понесут справедливое наказание, а... Закон
320
27 мая 2019 19:13В «ДомКомИнвест» выявлено более 500 нарушений закона, направлены материалы для возбуждения 3 уголовных дел
Из собранных с граждан средств только 30% идёт на ремонт домов. Закон
274
27 мая 2019 18:34
Кроме того, чиновника могут проверить и на коррупцию, о которой сообщил корреспондент. Закон
285
Происшествия
31 мая 2019 12:05
Опасная дыра на проезжей части образовалась несколько дней назад. Происшествия
81
30 мая 2019 19:24
Мужчины отравились ядовитыми, токсичными парами. Происшествия
305
30 мая 2019 15:56
Из-за срабатывания датчика пожаротушения. Происшествия
221
Криминал
31 мая 2019 11:52
Поджигатели быстро скрылись, сейчас их ищут. Криминал
92
31 мая 2019 11:47
Виновнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Криминал
82
30 мая 2019 13:16
Возбуждено уголовное дело. Криминал
175
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
349
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
627
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
773
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15286
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
633
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
674
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
466
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
592
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
509
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
943
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
869
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
793
Мероприятия