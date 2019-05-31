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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В центре Сызрани провалился асфальт

31 мая 2019 12:05
83
В центре Сызрани провалился асфальт
Опасная дыра на проезжей части образовалась несколько дней назад.

Со слов очевидцев, новый провал образовался на проезжей части, где пересекаются улицы Комсомольская и Дзержинского. Пока он имеет небольшие размеры, но все же местные жители опасаются его дальнейшего расширения. Дыру заметили несколько дней назад. Пока на месте провала появилась лишь необычная конструкция, которая, видимо, служит для его ограждения: несколько палок и оранжевая тряпка.

Местные жители призывают в сети водителей и пешеходов быть внимательнее , находясь рядом с этим участком дороги, пишет КТВ-Луч.
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