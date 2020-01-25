В посёлке Новая Васильевка Самарской области автомобиль упал в канаву, погиб человек
25 января 2020 11:39
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В Ставропольском районе в посёлке Новая Васильевка (дачный массив «Берёзка») погиб водитель внедорожника Рено.
По предварительным данным автомобиль занесло на скользкой дороге и вынесло в канаву. Автомобиль опрокинулся в воду на водительскую сторону. Во время аварии в салоне Рено водитель находился один. Мужчина 1952 года рождения погиб.
Для извлечения водителя в 16:34 к месту происшествия были направлены спасатели Поисково-спасательной службы города Тольятти.
В 18:00 тело погибшего водителя передали сотрудникам полиции. По факту происшествия ведётся следствие, сообщает ПСС по Самарской области.
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