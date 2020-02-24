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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре ночью 25 человек тушили пожар на улице Печерской

24 февраля 2020 12:08
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В Самаре ночью 25 человек тушили пожар на улице Печерской
Пламя распространилось на площади 50 квадратных метров.

Сегодня ночью, 24 февраля, в Советском районе Самары произошло ЧП. По улице Печерской, 139 всполыхнули сараи. На пульт дежурного информация о возгорании поступила в 00:50.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на место происшествия выдвинулся личный состав из 25 огнеборцев на служебных машинах.

- По прибытию выяснилось, что пламя распространилось на площади 50 квадратных метров. Локализовать очаг возгорания удалось спустя 32 минуты. Пожар был потушен уже в половину второго ночи, - уточнили в региональном МЧС.
В результате пожара никто не пострадал, пишет ПроГородСамара.

Причины ЧП устанавливаются.

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