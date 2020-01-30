Продать автомобиль житель Самарской области смог только после погашения долга
30 января 2020 13:53
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За езду в нетрезвом виде житель Безенчукского района Самарской области сотрудниками Госавтоинспекции был лишен прав на управление автомобилем и оштрафован на 30 тысяч рублей. Исполнительные документы с требованием о взыскании не погашенного в добровольный срок штрафа были переданы сотрудниками ГИБДД в отдел судебных приставов Безенчукского района Самарской области. В отношении гражданина Ю. возбудили исполнительное производство.
Добровольно долг мужчина не погашал, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес в отношении автомобиля должника постановление о запрете на регистрационные действия, о чем сообщил гражданину Ю. Полученная информация побудила мужчину прийти на прием к судебным приставам.
На приеме должник рассказал, что собирался продать автомобиль, поскольку более чем на 1,5 года был лишен возможности им управлять, однако запрет на регистрационные действия помешал ему реализовать задуманное. Судебный пристав-исполнитель пояснил гражданину Ю., что все ограничения будут с него сняты лишь после полного погашения задолженности.
Получив разъяснения от судебных приставов, мужчина в этот же день полностью оплатил долг, включая исполнительский сбор в размере более 2 тысяч рублей.
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