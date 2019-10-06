Четверо погибли на пожаре в Тольятти
6 октября 2019 10:42
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Ночью 5 октября поступило сообщение о пожаре по адресу г.о. Тольятти, Центральный р-н, пр-зд. кутузова, д.37.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение частного жилого дома на 40 м2.
На ликвидацию возгорания понадобилось менее полутора часов.
В результате пожара погибли 4 человека(детей нет), личности устонавливаются.
На ликвидацию пожара привлекались 18 человек личного состава и 4 единицы техники..
Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.
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