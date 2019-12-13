Бывший заместитель главы Самары Сергей Рубаков просит смягчить ему наказание
13 декабря 2019 14:01
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Экс-замглавы города Сергей Рубаков направил заявление в суд,, с просьбой изменить категорию своего дела на более легкую, пишет ПроГородСамара. Напомним, заметителя мэра Самары приговорили к четырем годам лишения свободы за посредничество в передачи взятки и мошенничество. По информации следствия, Рубаков пообещал Реналю Мязитову, бывшему руководителю областного фонда жилья и ипотеки решить проблемы его с законом в помощью сотрудника ФСБ. Осудили Рубакова в прошлом году.
По информации «Самарского обозрения», если суд пойдет на уступки, то весь оставшийся срок бывший чиновник сможет отбыть в колонии-поселении или отделаться принудительными работами. В данный момент он отбывает наказание в обычной колонии.
Фото pixabay.com
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