В Жигулевске легковушка сбила подростка

42

Еще одно ДТП 26 мая произошло в Жигулевске. Водитель 1950 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь по ул. Морквашинская в направлении ул. Транспортная, в пути следования допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – подростка 2003 года рождения, внезапно появившегося на проезжей части дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход пострадал, был госпитализирован. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.