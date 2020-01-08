В Тольятти со льда спасатели эвакуировали избитую женщину
8 января 2020 10:21
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Об инциденте спасателям сообщил рыбак. На момент прибытия бригады, пострадавшая была без сознания, на теле обнаружены следы от побоев. Женщину доставили на берег, там ее передали врачам. Причины случившегося устанавливают сотрудники полиции, пишет ГТРК "Самара".
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