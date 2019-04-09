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В Самаре на «Стахановской» с рельсов сошел тепловоз

9 апреля 2019 12:47
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В Самаре на «Стахановской» с рельсов сошел тепловоз
К счастью, при сходе никто не пострадал.

В понедельник днем, 8 апреля, случилось ЧП - при выполнении маневровых работ на подъездных путях необщего пользования тепловоз ЧМ-3 сошел с рельсов. Дежурный ревизор по безопасности Куйбышевской железной дороги сообщил о случившемся в Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

На место событий выезжали следственно-оперативная группа Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, а также представители надзорного ведомства - заместитель и помощник Куйбышевского транспортного прокурора. К счастью, при сходе никто не пострадал, поезда курсировали по своему расписанию, без задержек. По предварительной версии, причиной схода стало уширение колеи. Сейчас по данному факту ведется проверка, сообщает ТРК "Терра".

Фото pixabay.com
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