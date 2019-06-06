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В рамках ПМЭФ 2019 подписано соглашение о сотрудничестве НОЦ СО и Центра компетенций НТИ СПбПУ

6 июня 2019 16:04
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Соглашение предусматривает совместную работу в рамках консорциума в научно-технической, инновационной сферах.
Региональный НОЦ будет сотрудничать с ведущим центром компетенций России.

В четверг, 6 июня, на площадках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве научно-образовательного центра Самарской области и Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Подписи под документом поставили Губернатор Дмитрий Азаров и ректор вуза Андрей Рудской.

Соглашение предусматривает совместную деятельность в рамках консорциума в научно-технической, инновационной, учебно-образовательной сферах и объединение усилий для реализации комплексных научно-технических проектов и других мероприятий Центра НТИ СПбПУ и регионального НОЦ.

Глава Самарского региона поблагодарил ректора Санкт-Петербургского политехнического университета за решение по участию вуза в работе НОЦ, которое было принято после предметных обсуждений. «Партнерство с таким ведущим университетом нашей страны добавляет потенциала нашему научно-образовательному центру, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Уверен, что наше сотрудничество в рамках подписанного соглашения будет успешным и результативным – на благо науки, Самарской области, а значит и всей России».

Приоритетным направлением совместного сотрудничества станет реализация проектов в области новых производственных технологий: цифровое проектирование и моделирование, цифровые двойники, аддитивные технологии, новые материалы.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета отметил, что Самара – это один из ведущих регионов России, где представлены все отрасли промышленности: начиная от энергомашиностроения до космической техники.

«Работать совместно с Правительством Самарской области, научно-техническим сообществом региона и Самарским университетом – давняя традиция. И сегодня наши отношения приобрели другой характер. У наших центров – близкие, если не сказать тождественные, цели и задачи. Наша общая миссия – обеспечение конкурентоспособности отечественных компаний-лидеров на глобальных рынках и в высокотехнологичных отраслях промышленности за счет развития передовых производственных технологий. Мы готовы поделиться своими компетенциями в области цифровых технологий. Синергия наших усилий в рамках консорциума способна дать значимые эффекты как для фундаментальной науки, так в области прикладных задач современной промышленности», – подчеркнул Андрей Рудской.

В частности, в документе речь идет о разработке методов проектирования и создания аэрокосмической техники, газотурбинных двигателей, газоперекачивающих агрегатов и газозаправочной техники на основе цифровых двойников. Предусматривается разработка проекта «Цифровые двойники программ пространственного развития городов и территорий» и совместное производство техники и внедрение перспективных технологий в научно-производственные комплексы городов Самарской области и Санкт-Петербурга.

Под «цифровым двойником» имеется ввиду не просто виртуальный аналог того или иного объекта. Речь идет о проведении цифровых испытаний, что существенно сокращает время создания любой техники и технологии.

«Иными словами «политех» реализует кредо best in class. Он не просто решает вопросы импортозамещения, но и активно создает продукцию мирового уровня», – поделился первый проректор Самарского университета Роман Самсонов.

Центр компетенций НТИ СПбПУ – крупнейший проектный консорциум по новым производственным технологиям, в который входят лидеры промышленности, науки и образования, национальные чемпионы и лидеры инноваций. Среди участников – «Ростех» и компании, входящие в госкорпорацию, АО «АВТОВАЗ».

В прошлом году специалисты Центра совместно с партнерами и участниками консорциума приняли участие в реализации 56НИОКТР в интересах 44 предприятий. Инновационный подход позволил разработать высокотехнологичные решения для конструкции газотурбинного двигателя нового поколения, автомобилей, электромобиля, несущей системы вертолета, антарктических саней для перевозки крупногабаритных многотонных грузов, системы очистки бурового раствора, самолета-амфибии и других.

По словам Романа Самсонова, большой пласт совместных разработок в рамках консорциума будет связан с проектами Самарского университета. «Сегодня мы работаем над проектом цифрового двойника газоперекачивающего агрегата на базе газотурбинной установки нового поколения, разработками гибридных аддитивных технологий изготовления изделий из порошковых композиций интерметалидных, суперинварных, тугоплавких и жаропрочных сплавов», – отметил он.

Напомним, что задача создания в стране 15 НОЦ мирового уровня поставлена президентом России Владимиром Путиным. Чтобы увеличить шансы области на размещение НОЦ, Губернатор Дмитрий Азаров поручил Правительству области создать региональный центр уже в середине года.

Региональный НОЦ официально начал свою деятельность 3 июня 2019 года. Он призван объединить возможности вузов, ведущих промышленных предприятий и институтов развития для разработки решений для создания высокотехнологичных конкурентоспособных изделий с применением новых производственных технологий.

Сейчас заканчивается формирование наблюдательного и экспертного советов. Определена управляющая компания в лице Института регионального развития. В середине июня будет подписано соглашение, определяющее участников консорциума.

В настоящий момент о желании участвовать в работе НОЦ письменно заявили пять учебных заведений региона – Самарский университет, СамГТУ, СамГМУ, ТГУ и СамГУПС. Вскоре к ним присоединяться и другие вузы региона. Существенную роль в формировании высокого уровня исследований и проектов должно сыграть соглашение с Самарским научным центром РАН. К практическому сотрудничеству на принципах технологического партнерства и кооперации готовы представителей бизнеса и инвестиционных структур. Также планирует привлекать к сотрудничеству ссузы и школы региона.

Индустриальным партнером по созданию и развитию регионального НОЦ является ГК «Ростех»: соответствующее соглашение 28 мая в Москве подписали Губернатор Дмитрий Азаров и глава госкорпорации Сергей Чемезов, передает пресс-служба облправительства.
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